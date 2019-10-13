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РИА Новости

Экзитпол: партия Качиньского получает 239 из 460 мест в сейме Польши

22:39 13.10.2019 (обновлено: 22:50 13.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского получит более половины мест в новом сейме страны, свидетельствуют данные exit-poll, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
По данным социологов, на выборах лидирует с большим отрывом правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского с 43,6% голосов избирателей, что дает этой партии 239 мест в сейме. Объединение оппозиционных сил "Гражданская коалиция" (KO) заняла второе место и получает 130 портфелей в сейме.
Также, по данным exit-poll, в парламент проходят "Союз демократических левых" (SLD) с 11,9% голосов – 43 места, "Польская крестьянская ой партия" с 9,6% голосов – 34 места, объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" с 6,4% голосов – 13 мест.
Не прошли в парламент "Правые", "Обманутые пенсионеры", "Беспартийные и самоуправленцы", "Эффективные" рэп-музыканта Петра Лироя.
Зал заседаний парламента Польши
Вчера, 04:15РИА Новости
Процедура выборов в парламент Польши
Явка избирателей на выборах парламента Польши составила 61,1%, свидетельствуют данные exit-poll.
Традиционно более важными в Польше считаются выборы в сейм, так как именно нижняя палата участвует в формировании правительства и контролирует работу кабинета министров.
Выступая после оглашения этих результатов в штабе PiS, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "ни одна партия ранее не имела такого результата". "Этот результат дает нам огромный общественный мандат. Мы показали огромный прирост общественного доверия", - сказал он.
Моравецкий поблагодарил и тех, кто голосовал за конкурентов. "Мы будем статься убедить и их в нашей правоте в течение ближайших четырех лет", - сказал он.
В свою очередь лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" (PO) Гджегож Схетына пообещал своим избирателям, что оппозиция выиграет президентские выборы. "Скоро выборы президента. И мы их выиграем. Это наше обещание", - сказал он.
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Вчера, 22:12РИА Новости
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
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Сейм ПольшиЯрослав КачиньскийПольшаВ мире
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