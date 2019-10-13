Российские военные опасаются за жизни находящихся в охраняемых SDF лагерях

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские военные опасаются, что есть угроза для жизни более 120 тысяч человек, находящихся в восьми лагерях для временно перемещенных лиц в Сирии, охраняемых "Сирийскими демократическими силами" (SDF), против которых Турция ведет военную операцию.

Как заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин, "Сирийские демократические силы" охраняют семь мест заключения на северо-востоке Сирии, где содержатся сторонники группировки Исламское государство*, и не менее восьми лагерей для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов.

"Общая численность содержащихся под стражей и удерживаемых в лагерях лиц, по данным ООН, может составлять до 120 тысяч человек, представляющих 72 национальности из 36 стран мира", - рассказал Бакин.

Руководитель центра отметил, что условия содержания удерживаемых "оставляли желать лучшего" и до начала боевых действий, а руководство SDF неоднократно заявляло о намерении снять с себя ответственность за содержание заключенных и беженцев.

"В настоящее время возникла серьезная угроза того, что многие из гражданских лиц, находящихся в лагерях, могут погибнуть от голода и эпидемий, а террористы ИГИЛ* – оказаться на свободе", - заключил Бакин.