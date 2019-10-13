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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные опасаются за жизни находящихся в охраняемых SDF лагерях

22:34 13.10.2019 (обновлено: 22:50 13.10.2019)
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© AFP 2019 / Bulent KilicБоец Сирийских демократических сил в Сирии
Боец Сирийских демократических сил в Сирии
© AFP 2019 / Bulent Kilic
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские военные опасаются, что есть угроза для жизни более 120 тысяч человек, находящихся в восьми лагерях для временно перемещенных лиц в Сирии, охраняемых "Сирийскими демократическими силами" (SDF), против которых Турция ведет военную операцию.
Как заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин, "Сирийские демократические силы" охраняют семь мест заключения на северо-востоке Сирии, где содержатся сторонники группировки Исламское государство*, и не менее восьми лагерей для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов.
"Общая численность содержащихся под стражей и удерживаемых в лагерях лиц, по данным ООН, может составлять до 120 тысяч человек, представляющих 72 национальности из 36 стран мира", - рассказал Бакин.
Руководитель центра отметил, что условия содержания удерживаемых "оставляли желать лучшего" и до начала боевых действий, а руководство SDF неоднократно заявляло о намерении снять с себя ответственность за содержание заключенных и беженцев.
"В настоящее время возникла серьезная угроза того, что многие из гражданских лиц, находящихся в лагерях, могут погибнуть от голода и эпидемий, а террористы ИГИЛ* – оказаться на свободе", - заключил Бакин.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Боец Сирийских демократических сил (СДС)
Вчера, 22:06Война в Сирии
SDF охраняют семь тюрем в Сирии, где содержатся сторонники ИГ*
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