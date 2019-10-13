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РИА Новости

Учебный самолет ВВС Канады разбился в США

22:24 13.10.2019 (обновлено: 22:25 13.10.2019)
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CC BY 2.0 / ph-stop / SnowbirdsСамолеты пилотажной группы Snowbirds Королевских ВВС Канады
Самолеты пилотажной группы Snowbirds Королевских ВВС Канады
CC BY 2.0 / ph-stop / Snowbirds
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
"Самолет CT-144 Tutor, принадлежащий (пилотажной группе) "Снегири" канадских королевских военно-воздушных сил, потерпел крушение на пастбище около Брукса, штат Джорджия, сегодня примерно в 13.30 (20.30 мск). Власти сообщили, что пилот успешно катапультировался", - сообщается в Twitter Управления.
ВВС Канады, в свою очередь, сообщают в Twitter, что крушение произошло незадолго до авиашоу, которое должно было состояться в Атланте.
"Сейчас слишком рано говорить о причинах инцидента. Мы рады, что Кевин (Домон-Гарнье, пилот самолета) и публика не пострадали", - говорится в сообщении.
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