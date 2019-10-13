В одном из польских округов возможны повторные выборы

ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Повторные парламентские выборы в Польше могут назначить в одном из избирательных округов во Вроцлаве из-за ошибки избирательной комиссии, сообщила журналистам представитель вроцлавской окружной избирательной комиссии Майя Амброжак.

В воскресенье в Польше проходят очередные парламентские выборы. Польским гражданам предстоит избрать 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента).

"Действительно, был такой инцидент. Это касалось избирательного участка № 282. Было выдано 92 карты с кандидатами в сенат от другого избирательного округа", - рассказала Амброжак.

Она уточнила, что исправить ошибку в настоящее время невозможно. "Эти голоса будут аннулированы", - сказала она.