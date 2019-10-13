Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского

ВАРШАВА, 13 окт — РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.

Партия набрала 43,6% голосов избирателей. Это позволит ей получить 239 мандатов — более половины мест в новом сейме страны.

Объединение оппозиционных сил "Гражданская коалиция" во главе с партией "Гражданская платформа" заняло второе место с 27,4% голосов.

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Граждане выбирали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и сто членов сената (верхняя палата). Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск).

Традиционно более важными в Польше считаются выборы в сейм, так как именно нижняя палата участвует в формировании правительства и контролирует работу кабинета министров.

Выступая в штабе PiS, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "ни одна партия ранее не имела такого результата". По его словам, это говорит об огромном приросте доверия.

Моравецкий поблагодарил и тех, кто голосовал за конкурентов. "Мы будем статься убедить и их в нашей правоте в течение ближайших четырех лет", — сказал он.