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РИА Новости

Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского

22:12 13.10.2019 (обновлено: 23:55 13.10.2019)
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© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
ВАРШАВА, 13 окт — РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
Партия набрала 43,6% голосов избирателей. Это позволит ей получить 239 мандатов — более половины мест в новом сейме страны.
Объединение оппозиционных сил "Гражданская коалиция" во главе с партией "Гражданская платформа" заняло второе место с 27,4% голосов.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Граждане выбирали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и сто членов сената (верхняя палата). Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск).
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
8 октября, 16:10РИА Новости
Польская правящая партия обещает не допустить однополых браков и эвтаназии
Традиционно более важными в Польше считаются выборы в сейм, так как именно нижняя палата участвует в формировании правительства и контролирует работу кабинета министров.
Выступая в штабе PiS, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "ни одна партия ранее не имела такого результата". По его словам, это говорит об огромном приросте доверия.
Моравецкий поблагодарил и тех, кто голосовал за конкурентов. "Мы будем статься убедить и их в нашей правоте в течение ближайших четырех лет", — сказал он.
В свою очередь, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гджегож Схетына пообещал избирателям, что оппозиция выиграет президентские выборы.
Зал заседаний парламента Польши
Вчера, 04:15РИА Новости
Процедура выборов в парламент Польши
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Ярослав КачиньскийПольшаВ мире
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