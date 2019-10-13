Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T22:59Z
https://ria.ru/20191013/1559734774.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155103/67/1551036757_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_652b99e822921d4477437e07c52071eb.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

SDF охраняют семь тюрем в Сирии, где содержатся сторонники ИГ*

22:06 13.10.2019 (обновлено: 22:59 13.10.2019)
282
© AFP 2019 / Fadel SennaБоец "Сирийских демократических сил" (СДС)
Боец Сирийских демократических сил (СДС)
© AFP 2019 / Fadel Senna
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) охраняют семь мест заключения на северо-востоке Сирии, где содержатся сторонники группировки "Исламское государство"*, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Он подчеркнул, что гуманитарная обстановка на северо-востоке Сирии продолжает ухудшаться на фоне проведения вооруженными силами Турции военной операции.
"По имеющимся данным, на подконтрольных так называемой "Автономной администрации северо-восточных районов" территориях находится 7 мест заключения, в которых содержатся сторонники ИГИЛ*, и не менее 8 лагерей для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов", - сказал Бакин.
По его словам, объекты охраняют поддерживаемые США вооруженные формирования - "так называемые "Сирийские демократические силы".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 19:59Война в Сирии
Эрдоган прокомментировал сообщения о бегстве боевиков из сирийской тюрьмы
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
Граница Акчакале – Тель Абьяд
12 октября, 17:30Война в Сирии
В Турции рассказали о судьбе захваченных в Сирии боевиков ИГ*
202001
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Сирийская армия в провинции Идлиб
Сирийская армия начала продвижение на курдские территории
РИА
Новости
Боец Сирийских демократических сил в Сирии
Российские военные опасаются за жизни находящихся в охраняемых SDF лагерях
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) во время столкновений с бойцами Сирийских демократических сил в Багузе, Сирия
Центр по примирению заявил об угрозе освобождения боевиков ИГ* в Сирии
Ситуация на сирийско-турецкой границе
Сирийская армия двинулась на север страны для противостояния Турции
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган прокомментировал сообщения о бегстве боевиков из сирийской тюрьмы
Члены сирийских военизированных формирований, лояльных Турции, на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
ВС Турции взяли под контроль стратегически важную трассу в Сирии
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж
Сирийская армия планирует войти в Манбидж и Кобани в течение 48 часов
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Члены сирийских военизированных формирований, лояльных Турции, на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
МИД Чехии намерен вызвать посла Турции для объяснений по операции в Сирии
Граница Акчакале – Тель Абьяд
В Турции рассказали о судьбе захваченных в Сирии боевиков ИГ*
Самолеты пилотажной группы Snowbirds Королевских ВВС Канады
Учебный самолет ВВС Канады разбился в США
Танкер
На сигнал бедствия атакованного танкера никто не ответил, отметили в Иране
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Турецкая операция в Сирии разворошила осиное гнездо, заявил эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
23:23Минобороны России опубликовало карту тюрем в Сирии, где содержатся боевики
23:07В Помпеях обнаружили уникальную фреску с изображением гладиаторов
Лента новостейМолния