SDF охраняют семь тюрем в Сирии, где содержатся сторонники ИГ*

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) охраняют семь мест заключения на северо-востоке Сирии, где содержатся сторонники группировки "Исламское государство"*, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Он подчеркнул, что гуманитарная обстановка на северо-востоке Сирии продолжает ухудшаться на фоне проведения вооруженными силами Турции военной операции.

"По имеющимся данным, на подконтрольных так называемой "Автономной администрации северо-восточных районов" территориях находится 7 мест заключения, в которых содержатся сторонники ИГИЛ*, и не менее 8 лагерей для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов", - сказал Бакин.

По его словам, объекты охраняют поддерживаемые США вооруженные формирования - "так называемые "Сирийские демократические силы".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.