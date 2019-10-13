Сирийская армия начала продвижение на курдские территории

ДАМАСК, 13 окт — РИА Новости. Сирийская армия разместится на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении атак, заявили в автономной администрации территорий на северо-востоке страны.

В документе, полученном РИА Новости, говорится о соглашении курдов с сирийским правительством. Отмечается, что это позволит "освободить и другие оккупированные Турцией сирийские города, в том числе Африн".

Советник турецкого президента Ясин Актай заявил РИА Новости, что армия страны даст отпор в случае боестолкновения на границе. Он отметил, что у сирийской армии "нет сил" воевать на северо-востоке и ей необходимо подумать, прежде чем "усложнять ситуацию".

Комментируя соглашение курдов с официальным Дамаском, Актай отметил, что это признак "враждебности по отношению к Турции".

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.

Военная операция Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по Рас эль-Айну и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu написало о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.