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РИА Новости

Около шести тысяч человек находятся в центрах содержания мигрантов в Ливии

21:49 13.10.2019 (обновлено: 22:11 13.10.2019)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМигранты в лагере беженцев "Мориа" в Греции
Мигранты в лагере беженцев Мориа в Греции
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Примерно 6 тысяч человек находятся в центрах содержания мигрантов в Ливии, среди них есть женщины и дети, такие данные приводит ливийское отделение Международной организации по миграции (МОМ).
"В Ливии более 650 тысяч мигрантов, около 6 тысяч из них находятся в центрах содержания мигрантов, в их числе женщины и дети", - сообщает организация в Twitter.
Также отмечается, что на данный момент "из-за продолжающихся конфликтов на территории страны" в Ливии находятся приблизительно 300 тысяч внутренне перемещенных лиц.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
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Международная организация по миграцииТриполиЛивияВ мире
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