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РИА Новости

Глава Минпромторга рассказал о перспективах сотрудничества с ОАЭ

21:43 13.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АБУ-ДАБИ, 13 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ видит весомые перспективы для сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами в целом ряде областей транспортного машиностроения, сообщил на межправкомиссии двух стран глава российского ведомства Денис Мантуров.
"Весомые перспективы для сотрудничества мы видим в области транспортного машиностроения — в частности, РЖД, "Уралвагонзавод", "Трансмашхолдинг" и другие обладают необходимым заделом для участия в проектах (арабских компаний — ред.). Предлагаем эмиратским партнерам обратить внимание на широкую линейку российской вертолетной техники, тем более что вы (партнеры - ред.) являетесь акционерами "Вертолетов России". Мы рассчитываем на прикладной характер взаимодействия по поставкам в интересах департамента транспорта Абу-Даби скоростных пассажирских судов", - сказал Мантуров.
По его словам, эмиратские коллеги выразили желание рассмотреть возможность строительства скоростного пассажирского катамарана под названием "Сапсан" и грузопассажирского тримарана по проектам, разработанным российским профильным Крыловским государственным научно-техническим центром. "Готовы обеспечить полное содействие в дальнейших переговорах в этом направлении. Хотел бы отметить заинтересованность наших партнеров в привлечении компетенций российской науки к обучению экипажей судов, навигации в сложных условиях. Подготовку предлагаем вести на основе российского тренажерного комплекса", - добавил глава Минпромторга.
В своем выступлении он также затронул практические результаты сотрудничества в автомобильной отрасли — прежде всего, по проекту Aurus. В феврале этого года автомобиль был представлен высшему руководству Арабских Эмиратов в рамках выставки IDEX, было создано и приступило к работе совместное предприятие с участием холдинга Tawazun. Начата подготовка к продажам автомобилей, организации сервисного обслуживания в регионе Ближний Восток и Северная Африка, пояснил министр.
Кроме того, он отметил взаимный интерес в продвижении на рынок Эмиратов ближнемагистрального самолета SSJ100, среднемагистрального лайнера МС-21 и самолета-амфибии Бе-200. Важным аспектом в этой плоскости партнерства является готовность к развитию индустриально-технологического сотрудничества по проекту МС-21, подчеркнул Мантуров.
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФОАЭРоссияЭкономика
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