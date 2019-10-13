Глава Минпромторга рассказал о перспективах сотрудничества с ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 13 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ видит весомые перспективы для сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами в целом ряде областей транспортного машиностроения, сообщил на межправкомиссии двух стран глава российского ведомства Денис Мантуров.

"Весомые перспективы для сотрудничества мы видим в области транспортного машиностроения — в частности, РЖД, "Уралвагонзавод", "Трансмашхолдинг" и другие обладают необходимым заделом для участия в проектах (арабских компаний — ред.). Предлагаем эмиратским партнерам обратить внимание на широкую линейку российской вертолетной техники, тем более что вы (партнеры - ред.) являетесь акционерами "Вертолетов России". Мы рассчитываем на прикладной характер взаимодействия по поставкам в интересах департамента транспорта Абу-Даби скоростных пассажирских судов", - сказал Мантуров.

По его словам, эмиратские коллеги выразили желание рассмотреть возможность строительства скоростного пассажирского катамарана под названием "Сапсан" и грузопассажирского тримарана по проектам, разработанным российским профильным Крыловским государственным научно-техническим центром. "Готовы обеспечить полное содействие в дальнейших переговорах в этом направлении. Хотел бы отметить заинтересованность наших партнеров в привлечении компетенций российской науки к обучению экипажей судов, навигации в сложных условиях. Подготовку предлагаем вести на основе российского тренажерного комплекса", - добавил глава Минпромторга.

В своем выступлении он также затронул практические результаты сотрудничества в автомобильной отрасли — прежде всего, по проекту Aurus. В феврале этого года автомобиль был представлен высшему руководству Арабских Эмиратов в рамках выставки IDEX, было создано и приступило к работе совместное предприятие с участием холдинга Tawazun. Начата подготовка к продажам автомобилей, организации сервисного обслуживания в регионе Ближний Восток и Северная Африка, пояснил министр.