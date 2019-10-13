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РИА Новости

В Тунисе завершилось голосование на президентских выборах

20:20 13.10.2019 (обновлено: 21:04 13.10.2019)
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© AP Photo / Riadh DridiВыборы в Тунисе
Выборы в Тунисе
© AP Photo / Riadh Dridi
КАИР, 13 окт - РИА Новости. Голосование во втором туре президентских выборов завершилось в 18.00 (20.00 мск) в Тунисе. По данным избиркома, явка избирателей по состоянию на 16.00 составляла почти 40%.
В выборах должны были принять участие больше 7 миллионов избирателей.
Граждане Туниса выбирали лидера из двух претендентов. На высший пост претендуют профессор конституционного права Каис Саид и экс-заключенный медиамагнат Набиль аль-Каруи.
Окончательные результаты второго тура выборов избирком должен обнародовать до 21 октября, однако данные exit poll будут поступать в ближайшие часы.
Жест V на фоне тунисского флага. Архивное фото
Вчера, 04:02РИА Новости
Процедура выборов президента в Тунисе
Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены после смерти 25 июля 92-летнего Аль-Баджи Гаида ас-Себси. Изначально голосование планировалось на 17 ноября.
Первый тур прошел 15 сентября, ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства. Во второй тур прошли Саид, набравший 18,4% голосов, и находившийся до 9 октября в тюрьме аль-Каруи с 15,58%. Главным сюрпризом стали проигрыш кандидатов от власти - премьера Юсефа аш-Шахеда и главы минобороны Абдель Карима аз-Збиди, а также относительно слабый результат представителя влиятельной исламистской партии "Ан-Нахда" Абдельфаттаха Муру.
Президент в Тунисе избирается на пятилетний срок.
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