Макрон рассказал о телефонном разговоре с Трампом и Эрдоганом по Сирии

ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Ситуация с турецкой операцией в Сирии может создать "невыносимую гуманитарную ситуацию", лидеры Франции и ФРГ обсудили операцию с коллегами из США и Турции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Операция Турции в Сирии, конечно, в центре нашей обеспокоенности. В последние часы мы переговорили кто - с президентом (США Дональдом) Трампом, кто - с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом и донесли четкий посыл, наше общее желание - чтобы это наступление прекратилось", - сказал французский лидер.

Он отметил, что "наше убеждение состоит в том, что эта операция ... может создать невыносимую гуманитарную ситуацию с одной стороны, а с другой - поспособствовать укреплению ИГ* на местах".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.