Турция заявила о нейтрализации 525 боевиков в ходе операции в Сирии

Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 525 членов курдских формирований с начала операции на севере Сирии.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о нейтрализации "490 террористов", из которых 440 было убито, 24 взято в плен и 26 ранено.

"Общее число террористов РПК/PYD-YPG (Рабочей партии Курдистана/ сирийской курдской партии "Демократический союз" - сил самообороны сирийских курдов), которые были нейтрализованы в ходе успешно продолжающейся операции "Источник мира", достигло 525", - говорится в сообщении министерства обороны.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.