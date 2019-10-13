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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия двинулась на север страны для противостояния Турции

20:35 13.10.2019 (обновлено: 22:55 13.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация на сирийско-турецкой границе
Ситуация на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 13 окт - РИА Новости. Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
"Подразделения сирийской армии начали движение в сторону севера для противостояния турецкой агрессии", - пишет агентство.
Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил со ссылкой на собственный источник, что армия САР может в ближайшие 48 часов войти в города Манбидж и Кобани.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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а разве Асад не знает что Путин его кинул?
13 октября, 21:15
МКМихаил Краев
19101036
Обязан , ещё как обязан .... труба Катар -Европа ..))))
13 октября, 21:18
Губернатор о.Борнео
2100009
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