Сирийская армия двинулась на север страны для противостояния Турции

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил со ссылкой на собственный источник, что армия САР может в ближайшие 48 часов войти в города Манбидж и Кобани.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.