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РИА Новости

Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк

20:33 13.10.2019 (обновлено: 20:35 13.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Онколог прокомментировал информацию о том, что актрисе Анастасии Заворотнюк якобы осталось жить около 48 часов. Об этом сообщает НТВ.
Слухи появились на фоне того, что артистку перевели в другую клинику.
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Однако эксперт отметил, что без точного диагноза невозможно сказать, что произойдет с человеком даже в ближайшие сутки. По его словам, прогнозы о том, что пациента может не быть в живых через два дня, уместно делать, только когда у него есть травма спинного или головного мозга.
"Если существует длительно текущее заболевание, то информация о 48 часах неправильна", – считает врач.
При этом онколог рассказал о возможных причинах перевода актрисы в другую больницу.
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"Первое — это принятие консилиума о переходе на другое лечение. <…> Причины могут быть финансовыми у родственников. Третья причина, самая распространенная, это просто принятие решения родственниками о переводе в другое учреждение", – объяснил он.
В августе СМИ опубликовали сообщения о том, что Заворотнюк страдает от онкологического заболевания. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. В сентябре стало известно, что актриса находится в состоянии медикаментозной комы и ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких. Позже появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. По данным СМИ, в начале октября Заворотнюк выписали из клиники.
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