Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Онколог прокомментировал информацию о том, что актрисе Анастасии Заворотнюк якобы осталось жить около 48 часов. Об этом Онколог прокомментировал информацию о том, что актрисе Анастасии Заворотнюк якобы осталось жить около 48 часов. Об этом сообщает НТВ.

Слухи появились на фоне того, что артистку перевели в другую клинику.

Однако эксперт отметил, что без точного диагноза невозможно сказать, что произойдет с человеком даже в ближайшие сутки. По его словам, прогнозы о том, что пациента может не быть в живых через два дня, уместно делать, только когда у него есть травма спинного или головного мозга.

"Если существует длительно текущее заболевание, то информация о 48 часах неправильна", – считает врач.

При этом онколог рассказал о возможных причинах перевода актрисы в другую больницу.

"Первое — это принятие консилиума о переходе на другое лечение. <…> Причины могут быть финансовыми у родственников. Третья причина, самая распространенная, это просто принятие решения родственниками о переводе в другое учреждение", – объяснил он.