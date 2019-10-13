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РИА Новости

МИД Палестины призвал СБ ООН решить проблему "израильской оккупации"

20:29 13.10.2019
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© AP Photo / Oded Balilty В Тель-Авиве прошла демонстрация под лозунгом "Два государства - одна надежда"
В Тель-Авиве прошла демонстрация под лозунгом Два государства - одна надежда
© AP Photo / Oded Balilty
ГАЗА, 13 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Палестины осудило намерение Израиля построить новые поселения на Западном берегу реки Иордан и призвало Совет Безопасности ООН выполнить свои обязательства по защите Палестины от их строительства.
"Министерство иностранных дел осудило сегодня (в воскресенье - ред.) заявление израильских властей о намерении построить 250 новых жилых единиц для расширения поселений, расположенных к югу и востоку от города Вифлеем", - сообщается в заявлении МИД.
"Эти колониальные меры являются частью планов оккупации, направленных на полное отделение Иерусалима от палестинского окружения и превращение палестинских городов в "кантоны", отделенные друг от друга", - отмечается в заявлении.
МИД Палестины призвал в своём заявлении Совет Безопасности ООН, Генерального секретаря ООН и страны мира активизировать международную защиту палестинского народа от "оккупации и террористических нападений поселенцев".
Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу Иордана. Его правительство отказалось выполнять положения документа. За полвека, прошедшие со времени получения еврейским государством контроля над Западным берегом реки Иордан, Израиль построил там порядка 120 поселений, которые в ООН называют одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.
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