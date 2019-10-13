МИД Палестины призвал СБ ООН решить проблему "израильской оккупации"

В Тель-Авиве прошла демонстрация под лозунгом "Два государства - одна надежда"

© AP Photo / Oded Balilty В Тель-Авиве прошла демонстрация под лозунгом "Два государства - одна надежда"

ГАЗА, 13 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Палестины осудило намерение Израиля построить новые поселения на Западном берегу реки Иордан и призвало Совет Безопасности ООН выполнить свои обязательства по защите Палестины от их строительства.

"Министерство иностранных дел осудило сегодня (в воскресенье - ред.) заявление израильских властей о намерении построить 250 новых жилых единиц для расширения поселений, расположенных к югу и востоку от города Вифлеем", - сообщается в заявлении МИД.

"Эти колониальные меры являются частью планов оккупации, направленных на полное отделение Иерусалима от палестинского окружения и превращение палестинских городов в "кантоны", отделенные друг от друга", - отмечается в заявлении.

МИД Палестины призвал в своём заявлении Совет Безопасности ООН, Генерального секретаря ООН и страны мира активизировать международную защиту палестинского народа от "оккупации и террористических нападений поселенцев".