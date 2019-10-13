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РИА Новости

Медведчук заявил о пользе личных контактов Киева с российскими властями

20:26 13.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что для украинских властей полезны любые личные контакты с теми, кто представляет руководство РФ.
"Любые частные разговоры с людьми, представляющими сегодня руководство РФ, для Украины полезны. Потому что отношения между нашими странами должны восстанавливаться. И если кто-то может содействовать в этом в интересах украинских граждан, нужно это делать", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в воскресенье.
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
11 октября, 16:32РИА Новости
Медведчук раскритиковал работу Зеленского на посту президента
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукУкраинаВ мире
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