Явка на парламентских выборах в Польше к 18.00 мск составила 45,94%

ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Польше к 17.00 (18.00 мск) - за четыре часа до окончания голосования - составила 45,94%, сообщил заместитель председателя Государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье в Варшаве.

В воскресенье в Польше проходят очередные парламентские выборы. Польским гражданам предстоит избрать 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента).

"Госизбирком информирует, что по состоянию на 17.00 избирательные бюллетени выданы 45,94% избирателей", - сказал Марчиняк.

Он уточнил, что этот показатель на 6,97% выше, чем на парламентских выборах 4 года назад.

Общее количество избирателей, по данным комиссии, составляет 29 миллионов 623 тысячи 460 человек.

Самая большая явка зафиксирована в Варшаве - 54,86% и Мазовецком воеводстве – 49,59%, а самая низкая – в Опольском воеводстве - 39,54%.

Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit-pool.