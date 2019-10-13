Любой, кто начнет войну против Ирана, пожалеет об этом, заявил Хаменеи

ТЕГЕРАН, 13 окт - РИА Новости. Любой, кто начнет войну с Ираном, пожалеет об этом, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, следует из сообщения на его сайте.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Ранее госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд примет решение об ответных шагах на атаку на свои нефтяные объекты после установления точного места запуска ракет и дронов, будет консультироваться с партнёрами.
"Конечно, если кто-то начнет войну с Ираном, то, безусловно, пожалеет об этом", - сказал Хаменеи на встрече с премьером Пакистана Имраном Ханом, отметив, что Иран никогда не инициировал войну.
Он также добавил, что если война в Йемене завершится "правильным образом", то это может положительно сказаться на ситуации в регионе.