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РИА Новости

Путин направил приветствие участникам фестиваля "Белая трость"

19:39 13.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Международного благотворительного фестиваля "Белая трость" отметил вклад проекта в развитие детского и юношеского творчества, телеграмма размещена на сайте Кремля.
По словам главы РФ, фестиваль несколько лет объединяет вокруг благородных целей талантливых ребят, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.
"Каждый раз он становится настоящим событием и для участников, и для многочисленных гостей, вносит значимый вклад в развитие детского, юношеского творчества, в поддержку начинающих исполнителей", - говорится в телеграмме.
Путин добавил, что фестиваль традиционно открывается в преддверии Международного дня белой трости, который призван обратить общественное внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями и помочь им в самореализации.
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Международный день "белой трости"
"Уверен, что ваш форум и впредь будет достойно выполнять эту высокую, ответственную миссию. От души желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавляется в телеграмме.
Десятый международный благотворительный фестиваль "Белая трость" проходит 13 октября в Государственном Кремлевском дворце. Данный проект создан с целью привлечь внимание общества к проблемам незрячих детей.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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