В опросе по храму в Екатеринбурге приняли участие почти сто тысяч человек

Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Почти 100 тысяч человек в воскресенье приняли участие в опросе о месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, сообщил журналистам председатель горизбиркома Вадим Антошин.

В воскресенье в Екатеринбурге работала 51 площадка, где шел опрос горожан по месту возведения храма святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом. Проголосовать имели право горожане с постоянной регистрацией в уральской столице, достигшие 18-летнего возраста. Подсчет голосов начнется в полночь 14 октября.

"Официально итоги явки подводятся. Можно сказать, она превзошла все ожидания, немного не дотянули до ста тысяч… Нарушений подтвердившихся у нас не выявлено", – сказал Антошин.

По его словам, основные проблемы касались желания граждан проголосовать не по месту регистрации.