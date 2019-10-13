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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В опросе по храму в Екатеринбурге приняли участие почти сто тысяч человек

19:35 13.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе
Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Почти 100 тысяч человек в воскресенье приняли участие в опросе о месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, сообщил журналистам председатель горизбиркома Вадим Антошин.
В воскресенье в Екатеринбурге работала 51 площадка, где шел опрос горожан по месту возведения храма святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом. Проголосовать имели право горожане с постоянной регистрацией в уральской столице, достигшие 18-летнего возраста. Подсчет голосов начнется в полночь 14 октября.
"Официально итоги явки подводятся. Можно сказать, она превзошла все ожидания, немного не дотянули до ста тысяч… Нарушений подтвердившихся у нас не выявлено", – сказал Антошин.
По его словам, основные проблемы касались желания граждан проголосовать не по месту регистрации.
В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере в центре города. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Вчера, 12:56РИА Новости
Свердловский губернатор принял участие в опросе по храму в Екатеринбурге
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЕкатеринбургОбщество
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