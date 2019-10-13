В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Данные о нападении на сотрудников ГИБДД в Зеленограде не соответствуют действительности, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщал о том, что неизвестный напал с ножом на пост ГИБДД в Зеленограде и ранил одного полицейского.

"Информация о получении телесных повреждений сотрудниками ГИБДД УВД по ЗелАО не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к полицейским на КПП отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД обратился мужчина с ножевым ранением. Ему вызвали скорую помощь.