Сирийская армия планирует войти в Манбидж и Кобани в течение 48 часов

"Сирийская армия войдет в Манбидж на востоке провинции Алеппо и Кобани на севере провинции Алеппо в течение 48 часов", - заявили источники телеканала.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.