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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия планирует войти в Манбидж и Кобани в течение 48 часов

19:23 13.10.2019 (обновлено: 22:52 13.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сирийская армия войдет в находящиеся под контролем арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) города Манбидж и Кобани в течение 48 часов, сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.
"Сирийская армия войдет в Манбидж на востоке провинции Алеппо и Кобани на севере провинции Алеппо в течение 48 часов", - заявили источники телеканала.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
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* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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