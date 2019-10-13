Сирийская армия планирует войти в Манбидж и Кобани в течение 48 часов

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сирийская армия войдет в находящиеся под контролем арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) города Манбидж и Кобани в течение 48 часов, сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.
"Сирийская армия войдет в Манбидж на востоке провинции Алеппо и Кобани на севере провинции Алеппо в течение 48 часов", - заявили источники телеканала.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.