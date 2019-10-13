У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром полметра

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Москве у пациентки удалили опухоль яичника диаметром в 50 сантиметров. Об этом В Москве у пациентки удалили опухоль яичника диаметром в 50 сантиметров. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на значительное увеличение живота в объеме и общую слабость, которые мучили ее последние полтора месяца. В результате обследования врачи обнаружили гигантскую опухоль в брюшной полости, исходящую из малого таза и достигающую нижних отделов легких.

"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – сообщили в пресс-службе.