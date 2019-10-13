Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T18:58Z
https://ria.ru/20191013/1559730976.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:178:1920:1258_1036x0_80_0_0_e878d65a5639be3c64a80dbf222ed627.jpg
РИА Новости

У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром полметра

18:58 13.10.2019
32350
© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Москве у пациентки удалили опухоль яичника диаметром в 50 сантиметров. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Женщина обратилась в больницу с жалобами на значительное увеличение живота в объеме и общую слабость, которые мучили ее последние полтора месяца. В результате обследования врачи обнаружили гигантскую опухоль в брюшной полости, исходящую из малого таза и достигающую нижних отделов легких.
Раковые клетки
7 октября, 17:56РИА Новости
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – сообщили в пресс-службе.
Опухоль оказалась злокачественной, поэтому врачи удалили матку с придатками и большой сальник. Спустя несколько дней после операции пациентку выписали в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем ей предстоит регулярно наблюдаться у врачей для предупреждения рецидива.
Раковая клетка в организме человека. Архивное фото
28 октября 2018, 18:55РИА Новости
Ученые рассказали, какая пища помогает предотвратить рак
495163611518
Обсудить 1
МоскваОбщество
Рекомендуем
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Лента
новостей
Город Саратов
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
Люди у храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой 9-летней Лизы Киселевой
Цветы на могилу убитой в Саратове девочки пришлось везти "газелью"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
Ксения Каторгина
Свекровь рассказала о пропавшей в Екатеринбурге молодой матери
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Полицейские США
Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Космонавт Алексей Леонов после тренировочного полета на реактивном самолете. Снимок до полета в космос
"Ушел настоящий герой": гитарист Queen почтил память Алексея Леонова
Кратер Ворчестера, где ученые нашли следы великого потопа Марса
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
23:23Минобороны России опубликовало карту тюрем в Сирии, где содержатся боевики
23:07В Помпеях обнаружили уникальную фреску с изображением гладиаторов
Лента новостейМолния