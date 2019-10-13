В Анкаре осудили заявление лидера турок-киприотов об операции в Сирии

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Вице-президент Турции Фуат Октай осудил заявление лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи по поводу турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии.

Как заявил Акынджи, "даже если это "Источник мира", то течет из него не вода, а кровь". Он призвал как можно скорее урегулировать конфликт путем дипломатии и диалога.

"Президент (самопровозглашенной) Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи сделал неудачное заявление, которое не поддерживает Турцию в ее справедливой борьбе против РПК (Рабочей партии Курдистана). Решительно осуждаю Акынджи, который не замечает, что операция "Источник мира" проводится для стабильности региона против кровавой террористической организации РПК", - написал Октай в Twitter

Он сравнил "Источник мира" с операцией турецкой армии на Кипре в 1974 году, которую в Турции называют "миротворческой". Мнение Акынджи не отражает мнение всех турок-киприотов, добавил Октай.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.