Курды заявили об 11 погибших при авиаударе Турции по автоколонне

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. По меньшей мере 11 мирных жителей погибли, 74 ранены при турецком авиаударе по автоколонне, где находились мирные жители, сообщает курдское агентство ANHA.

По информации агентства, в результате авиаудара также погиб его корреспондент. Кроме того, пострадали еще три журналиста.

В свою очередь пресс-служба арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) сообщила, что автоколонна направлялась в сирийский город Рас эль-Айн на севере страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.