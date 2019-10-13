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РИА Новости
Культура

В Помпеях обнаружили уникальную фреску с изображением гладиаторов

23:07 13.10.2019
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© AFP 2019 / Press Office of the Archaeological Park of PompeiiФреска с изображением гладиаторов, обнаруженная при раскопках в Помпеях, Италия
Фреска с изображением гладиаторов, обнаруженная при раскопках в Помпеях, Италия
© AFP 2019 / Press Office of the Archaeological Park of Pompeii
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Помпеях была найдена необычная по своей реалистичности фреска с изображением битвы гладиаторов, сообщает Le Figaro.
Директор археологического парка Массимо Осанна назвал древнюю фреску, обнаруженную в подвале здания, которое, предположительно, было таверной, "уникальной" и чрезвычайно "реалистичной", особенно в том, что касается ран.
"Так не изображали гладиаторов в Помпеях, да и во всей Римской империи", — отметил Осанна, добавив, что исход битвы не известен, но раненый гладиатор явно просит соперника сохранить ему жизнь.
"Я вижу комизм в том, как побежденный поднимает палец, моля о пощаде. Это удивительно и дает нам возможность понять, как жители древнего города относились к происходящему вокруг. С юмором", — отметил археолог.
Министр культуры Италии Дарио Франческини заявил, что "открытие этой фрески показывает, что Помпеи являются неисчерпаемым источником знаний для археологов".
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