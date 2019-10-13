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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Екатеринбурге завершился опрос о месте строительства храма

18:49 13.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМитрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Участки, на которых в воскресенье проходил опрос жителей Екатеринбурга о месте строительства храма Святой Екатерины, завершили свою работу, сообщили РИА Новости в горизбиркоме.
В воскресенье в Екатеринбурге работала 51 площадка, где шел опрос горожан по месту возведения храма святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом. Проголосовать имели право горожане с постоянной регистрацией в уральской столице, достигшие 18-летнего возраста. Подсчет голосов начнется в полночь 14 октября.
"Участки закрылись в 20.00 (18.00 мск). Окончательная явка уточняется", - сказала собеседница агентства.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера около свердловского театра драмы. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Вчера, 12:56РИА Новости
Свердловский губернатор принял участие в опросе по храму в Екатеринбурге
2031017
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Выдали бы им какую-нибудь свалку за городом: вполне подходящее место)
13 октября, 19:11
ИБИван Берегов
610007
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