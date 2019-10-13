Совбез призвал к широкому диалогу для противодействия терроризму в Сети

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Интернет стал главным инструментом, применяемым международными террористами для своей координации, поэтому надо организовать широкий диалог между разными странами на предмет того, как противостоять присутствию террористов в глобальной сети, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

"Мы должны иметь в виду, что, по сути, сегодня глобальная сеть для террористов является основным наиболее эффективным механизмом управления разрозненными силами и средствами, в том числе и финансовыми", - сказал Коков в интервью "Российского газете"

По его словам, террористами активно создаются новые и "пробуждаются" так называемые спящие ячейки, организуется сбор финансовых средств, формируются свои киберподразделения.

В этих условиях сохранение разногласий между странами в оценках и подходах к роли и месту глобальной сети в общественной жизни недопустимо. Юрий Коков заместитель секретаря Совета безопасности России заместитель секретаря Совета безопасности России