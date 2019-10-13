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РИА Новости

В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

18:33 13.10.2019
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CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
НОВОСИБИРСК, 13 окт - РИА Новости. Правоохранители в Томской области задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над женщинами в городе Стрежевой, сообщает в воскресенье СУСК РФ по региону и главк полиции.
"Следственными органами СК РФ по Томской области совместно с оперативными сотрудниками региональных УМВД и УФСБ задержан 60-летний мужчина, подозреваемый в совершении серии преступлений против половой свободы и неприкосновенности в городе Стрежевой", - говорится в сообщении СУСК.
По данным следствия, с 2004 года по 2017 год в городе Стрежевой Томской области неизвестный совершил несколько нападений на женщин, все они подверглись сексуальному насилию. У следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же человеком, в связи с чем уголовные дела были объединены в одно производство.
Правоохранители сообщают, что в результате исследования вещественных доказательств с применением современных средств и методов криминалистики в региональном экспертном криминалистическом центре в ходе дополнительной генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Стрежевого. Подозреваемого опознала одна из потерпевших.
Задержанному уже предъявили обвинение в нескольких эпизодах изнасилования и совершении насильственных действий сексуального характера. Следствие ходатайствует об аресте мужчины. Сейчас продолжаются допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз.
Борис Кондрашин
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