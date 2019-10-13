Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП в Ростовской области

© Фото предоставлено ГУ МВД России по Ростовской области ДТП в поселке Целина, Ростовской области. 13 октября 2019

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ребенок и трое взрослых погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Целинском районе Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"На объездной дороге в поселке Целина столкнулись легковые автомашины "Лада-Приора" и ВАЗ-2106. По предварительным данным, пострадали семь человек, четверо из них, в том числе ребенок, погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще три человека, среди которых двое детей, направлены в Целинскую центральную районную больницу.

В управлении МВД по региону уточнили, что авария произошла в 17:15 мск воскресенья на 27-м километре автодороги Егорлыкский район — Сальск.