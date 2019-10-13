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РИА Новости

Совбез назвал число погибших в крупных терактах в этом году

18:25 13.10.2019
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© AP Photo / dpa/Robert MichaelПолицейские у здания синагоги в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Полицейские у здания синагоги в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
© AP Photo / dpa/Robert Michael
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Жизни более 9 тысяч человек в разных странах мира оборвались в результате самых крупных терактов, совершенных в текущем году, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
"В 2018-2019 годах около 70 государств испытали на себе последствия более 5 тысяч резонансных террористических акций, от которых пострадали около 30 тысяч человек", - рассказал Коков в интервью "Российской газете".
"В этом году в результате только 2 тысяч наиболее крупных терактов погибли более 9 тысяч и получили ранения свыше 11 тысяч человек", - добавил он.
Основными целями боевиков остаются страны, внесшие наибольший вклад в борьбу с международным терроризмом, отметил Коков. По его словам, к центрам террористической активности относятся Ближний Восток, Африка, Южная и Юго-Восточная Азия.
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"Наряду с действующими здесь местными террористическими структурами не прекращаются попытки международных террористических организаций по созданию в этих регионах сети своих законспирированных "спящих" ячеек. В частности, если раньше игиловцы* призывали сторонников переезжать в Ирак и Сирию, то теперь предлагают им оставаться для продолжения джихада в странах пребывания", - добавил Коков.
По его словам, сейчас в мире действуют сотни террористических группировок, причем жертвами их атак ежегодно становятся две трети из общего числа потерпевших от терроризма людей, отметил Коков.
* "Исламское государство" - террористическая группировка, запрещенная в России.
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