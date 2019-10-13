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РИА Новости

Тысячи жителей Берлина пришли на акцию против экстремизма и антисемитизма

18:15 13.10.2019
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© REUTERS / Hannibal HanschkeДемонстрация в знак протеста против антисемитизма, расизма и национализма в Берлине, Германия. 13 октября 2019
Демонстрация в знак протеста против антисемитизма, расизма и национализма в Берлине, Германия. 13 октября 2019
© REUTERS / Hannibal Hanschke
БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Несколько тысяч берлинцев прошли маршем по германской столице в знак солидарности с жертвами атаки на синагогу в Галле, протестуя против расизма и правого экстремизма, передает корреспондент РИА Новости.
Атака на синагогу в немецком Галле, в которой находились 51 человек, празднующих Йом-Кипур, произошла в среду. Подозреваемый, 27-летний немец Штеффан Б. убил двух прохожих и ранил еще двух. Он дал признательные показания и находится под арестом. Власти Германии назвали преступление правоэкстремистским террористическим актом антисемитской направленности.
Участники воскресной акции прошли по центру города - с Фридрихштрассе они свернули на Ораниенбургштрассе, дошли до Новой синагоги и около 16.00 (17.00 мск) закончили акцию. Организаторами выступили активисты гражданской инициативы Unteilbar (неделимый с нем. - ред.).
В колоне выделялись активистки движения "Omas gegen rechts" (Бабушки против правых), антифашисты, ЛГБТ-активисты. Участники акции несли флаги Израиля и другую иудейскую символику, многие несли таблички с критикой правой партии "Альтернатива для Германии", которую политические конкуренты вменяют в вину идеологическую ответственность за теракт - в самой партии это отвергают, считая такие заявления манипуляцией в политических целях.
Из громкоговорителя, установленного на сопровождавшем колону автомобиле, перечислялись имена жертв ксенофобских и расистских атак в Германии, произошедших в последнее время. Также к участникам марша обратилась представительница Курдской федерации в Германии, которая, резко осудив теракт в Галле, обрушилась с критикой на правительство Турции за операцию в Сирии, назвав ее также проявлением расизма.
"АдГ (Альтернатива для Германии) безусловно несет определенную ответственность за это преступление", - заявила РИА Новости Керстине, пришедшая на акцию с табличкой "Расизм - не альтернатива. Остановить АдГ".
Отвечая на вопрос, как, по ее мнению, можно "остановить" АдГ, собеседница агентства отметила, что "новые законы не нужны, нужно лишь выполнять те, которые уже есть против экстремизма". "Представители АдГ неоднократно выступали с заявлениями, нарушавшими законы, но этого недостаточно для запрета партии. Я не думаю, что партию можно запретить, нужен другой путь", - заявила она, добавив, что одним из вариантов действий противников АдГ может быть привлечение внимания к разжигающим рознь заявлениям со стороны членов партии, "чтобы люди перестали их поддерживать на выборах".
Другой участник акции, Леви Соломон из Еврейского форума за демократию и против антисемитизма, говоря о проблеме правого экстремизма отметил, что "против террора практически нет рецептов".
"Когда такие террористические акты происходят, которые проводит один человек, то это очень сложно установить. Но тут было много индикаторов, которые могли позволить установить личность этого человека и его намерения еще в преддверии (теракта). Правозащитные органы это не смогли сделать, это очень печалит", - заявил он.
Указав на Новую синагогу, он продолжил, добавив, что "эта синагога защищена". "Там и полицейские, там и всевозможные защитные устройства, самые современные. Внутрь проникнуть практически невозможно. Но есть "мягкие цели" - простые организации, допустим, рестораны. Они практически не защищены. Хотя бы в такие праздничные события как Йом-Кипур они (правоохранительные органы) должны были выставить (защиту)", - пояснил Соломон.
Он отметил, что, в свою очередь, синагога в Галле была обеспечена защитными системами за счет пожертвований общины и евреев из США и Израиля.
"Деньги были пожертвованы из Америки, из Израиля, и на них была поставлена эта дверь, которая выдержала выстрелы. Были там и всевозможные мониторы, камеры - все благодаря пожертвованиями. А это же функция государства, государство должно это делать. Если оно не может защитить своих граждан, то хотя бы должны сделать технические формы защиты", - добавил Соломон.
Говоря об акции в Берлине, представитель еврейской общины города отметил, что, по его оценкам, в ней приняли участие около 13 тысяч человек.
"Конечно, хороший показатель. Люди пришли, выразили солидарность, но и свое намерение - что они против расизма", - заключил Соломон в Берлине
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
11 октября, 12:19РИА Новости
СМИ: обвиняемый в нападении на синагогу в Галле признался в преступлении
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Стрельба в ГаллеСолидарностьБерлин (город)В мире
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