В Совбезе заявили о росте числа атак на базу Хмеймим в 2019 году

Беспилотные летальные аппараты, захваченные у боевиков в Сирии, на выставке артефактов военной операции в Сирии

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Число террористических атак, совершенных на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, в текущем году резко возросло, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

В интервью "Российской газете" Коков отметил, что международные террористы осваивают новые технологии для совершения атак на различные объекты, в том числе все шире используют возможности беспилотной авиации.

"Свидетельством этому является то, что в 2019 году резко увеличилось количество тератак с применением ударных беспилотных летательных аппаратов на российскую базу Хмеймим, позиции сирийских войск, аэропорты и объекты нефтепереработки Саудовской Аравии", - сказал Коков.