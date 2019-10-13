В Совбезе заявили о росте числа атак на базу Хмеймим в 2019 году

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Число террористических атак, совершенных на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, в текущем году резко возросло, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
В интервью "Российской газете" Коков отметил, что международные террористы осваивают новые технологии для совершения атак на различные объекты, в том числе все шире используют возможности беспилотной авиации.
"Свидетельством этому является то, что в 2019 году резко увеличилось количество тератак с применением ударных беспилотных летательных аппаратов на российскую базу Хмеймим, позиции сирийских войск, аэропорты и объекты нефтепереработки Саудовской Аравии", - сказал Коков.
Почти 120 беспилотников террористов было уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на базу Хмеймим, сообщил журналистам в конце сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Террористы совершенствуют дроны, увеличивая их дальность и поражающую способность, отметил тогда Конашенков.