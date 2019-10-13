В Московском метрополитене рассказали о сбое в движении на оранжевой ветке

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Поезда на Калужско-Рижской линии следуют по графику после неполадок в одном из вагонов метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
"На станции "Проспект Мира" были высажены пассажиры из одного поезда. Состав убран с линии для проверки с подозрением на сбой системы кондиционирования в одном из вагонов. Во время высадки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что сразу же после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме, сейчас движение поездов на Калужско-Рижской линии введено в график.
"Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает", - добавили в пресс-службе.