В Московском метрополитене рассказали о сбое в движении на оранжевой ветке

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Поезда на Калужско-Рижской линии следуют по графику после неполадок в одном из вагонов метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.

"На станции "Проспект Мира" были высажены пассажиры из одного поезда. Состав убран с линии для проверки с подозрением на сбой системы кондиционирования в одном из вагонов. Во время высадки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала", - сообщили в пресс-службе.