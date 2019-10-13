В Госдуме назвали слова о планах SDF начать контратаку на Турцию нелепостью

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал нелепыми заявления Пентагона о якобы желании "Сирийских демократических сил" (SDF) начать контратаку на Турцию с согласия САР и РФ, отметил, что это попытка пережить с "больной" головы на здоровую последствия своих же стратегических ошибок.

Глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала CBS заявил, что союзные США "Сирийские демократические силы" (SDF) хотят договориться с властями Сирии и российскими военными, чтобы иметь возможность контратаковать войска Турции на севере страны.

"Я думаю, что это какая-то нелепая попытка переложить ответственность с "больной" головы на здоровую. Мы неоднократно предупреждали США об опасности их политики по вооружению определённых курдских группировок. Мы все время настаивали на том, чтобы курды садились за стол переговоров с сирийским правительством. Для этого проводилась огромная работа "астанинской группы" по созданию Конституционного комитета, чтобы создать гарантии, в том числе и курдам, для будущей жизни в единой Сирии", - отметил депутат.

Чепа подчеркнул нежелание США выполнять свои же обещания, когда они в один момент отказываются от своих же гарантий со словами, что они "не обещали охранять границу курдов с Турцией, как и курды не помогали им в 1943 году в Нормандии".

"Все это вызывает горькую иронию. Здесь попытка каким-то образом переложить ответственность мне кажется нелепой", - добавил Чепа.

Также он добавил, что своими действиями США переложить ответственность на другие стороны последствия своих же грубых стратегических ошибок.

"Естественно, мы делаем все, чтобы посадить за стол переговоров курдскую, сирийскую и турецкую стороны для того, что путём диалога обеспечить гарантии защите турецкой границы, гарантии спокойного проживания курдского населения на территории САР и в пределах САР", - добавил Чепа.

Незадолго до начала турецкой операции в Сирии командующий курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF) Мазлум Абди не исключил возможность сотрудничества с президентом САР Башаром Асадом.