Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T17:23Z
https://ria.ru/20191013/1559729484.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151570/43/1515704351_0:395:1473:1224_1036x0_80_0_0_d0766ec7e77a8f1ebc584a8e3b65f34d.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Госдуме назвали слова о планах SDF начать контратаку на Турцию нелепостью

17:19 13.10.2019 (обновлено: 17:23 13.10.2019)
2507
© Фото : Личная страница Алексея Чепа Депутат Государственной Думы Алексей Чепа
Депутат Государственной Думы Алексей Чепа
© Фото : Личная страница Алексея Чепа
Депутат Государственной Думы Алексей Чепа . Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал нелепыми заявления Пентагона о якобы желании "Сирийских демократических сил" (SDF) начать контратаку на Турцию с согласия САР и РФ, отметил, что это попытка пережить с "больной" головы на здоровую последствия своих же стратегических ошибок.
Глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала CBS заявил, что союзные США "Сирийские демократические силы" (SDF) хотят договориться с властями Сирии и российскими военными, чтобы иметь возможность контратаковать войска Турции на севере страны.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 16:44Война в Сирии
Трамп заявил, что работает с конгрессом над санкциями против Турции
"Я думаю, что это какая-то нелепая попытка переложить ответственность с "больной" головы на здоровую. Мы неоднократно предупреждали США об опасности их политики по вооружению определённых курдских группировок. Мы все время настаивали на том, чтобы курды садились за стол переговоров с сирийским правительством. Для этого проводилась огромная работа "астанинской группы" по созданию Конституционного комитета, чтобы создать гарантии, в том числе и курдам, для будущей жизни в единой Сирии", - отметил депутат.
Чепа подчеркнул нежелание США выполнять свои же обещания, когда они в один момент отказываются от своих же гарантий со словами, что они "не обещали охранять границу курдов с Турцией, как и курды не помогали им в 1943 году в Нормандии".
"Все это вызывает горькую иронию. Здесь попытка каким-то образом переложить ответственность мне кажется нелепой", - добавил Чепа.
Немецкие истребители Торнадо на авиабазе Инджирлик в Турции
12 октября, 19:52Радио Sputnik
Правительство ФРГ вводит эмбарго на экспорт новых вооружений Турции
Также он добавил, что своими действиями США переложить ответственность на другие стороны последствия своих же грубых стратегических ошибок.
"Естественно, мы делаем все, чтобы посадить за стол переговоров курдскую, сирийскую и турецкую стороны для того, что путём диалога обеспечить гарантии защите турецкой границы, гарантии спокойного проживания курдского населения на территории САР и в пределах САР", - добавил Чепа.
Незадолго до начала турецкой операции в Сирии командующий курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF) Мазлум Абди не исключил возможность сотрудничества с президентом САР Башаром Асадом.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали политику Турции на севере Сирии.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
4143008
Обсудить 3
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМарк ЭсперАлексей ЧепаТурцияСирияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Лента
новостей
Город Саратов
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
Люди у храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой 9-летней Лизы Киселевой
Цветы на могилу убитой в Саратове девочки пришлось везти "газелью"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
Полицейские США
Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Турецкая операция в Сирии разворошила осиное гнездо, заявил эксперт
Ксения Каторгина
Свекровь рассказала о пропавшей в Екатеринбурге молодой матери
Врачи во время операции
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром полметра
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
23:23Минобороны России опубликовало карту тюрем в Сирии, где содержатся боевики
23:07В Помпеях обнаружили уникальную фреску с изображением гладиаторов
Лента новостейМолния