Бродячий енот устроил погром в московском кафе

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бродячий енот устроил погром в кафе в районе Шаболовки. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.
"Утром животное украло почти пачку печенек. Как он (енот) попал в район Шаболовки, тем более в кафе — остается загадкой", — говорится в сообщении.
Животное разбросало по полу кафе печенье, салфетки и испугало сотрудников, которые решили запереть его в клетке. Енот смог сбежать и оттуда, пока официант не поймал его во второй раз.
Работники ресторана приютили питомца и через соцсети разыскивают его хозяина.