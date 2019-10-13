Бродячий енот устроил погром в московском кафе

"Утром животное украло почти пачку печенек. Как он (енот) попал в район Шаболовки, тем более в кафе — остается загадкой", — говорится в сообщении.

Животное разбросало по полу кафе печенье, салфетки и испугало сотрудников, которые решили запереть его в клетке. Енот смог сбежать и оттуда, пока официант не поймал его во второй раз.