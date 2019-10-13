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РИА Новости
Война в Сирии

США эвакуируют военную базу в провинции Ракка, сообщили СМИ

17:15 13.10.2019 (обновлено: 23:01 13.10.2019)
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© AP Photo / Gabriel ChaimГород Ракка, Сирия. 19 октбря 2017 года
Город Ракка, Сирия. 19 октбря 2017 года
© AP Photo / Gabriel Chaim
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Американские военные эвакуируют военную базу аль-Джалабийя на севере провинции Ракка в Сирии, передает гостелевидение Сирии.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил в эфире телеканала CBS, что США выведут еще около 1 тысячи военнослужащих из Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Бронетранспортер Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, в Ракке, Сирия
Вчера, 10:45Радио Sputnik
СМИ: Турция захватила населенный пункт Сулук на северо-востоке Ракки
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииРакка (город)Министерство обороны СШАСирия
Популярные комментарии
Не забудьте забрать своих наёмников с территории Сирии и предоставить им гражданство США.
13 октября, 18:23
БМБабай Мазай
1300001
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