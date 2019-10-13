В Крыму оценили возможность передачи Украине задержанных кораблей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Три корабля Военно-морских сил Украины, задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы, теоретически могут быть возвращены украинской стороне как жест "доброй воли", например, в обмен на российские суда "Норд" и "Механик Михаил Погодин", заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что задержанные украинские корабли будут возвращены в ближайшее время. По его словам, переговоры на этот счет находятся на финальном этапе.

"Корабли, как вещественные доказательства по российскому уголовному делу, по моему личному мнению как адвоката, теоретически можно было бы передать на ответственное хранение украинской стороне в качестве жеста доброй воли, например, в обмен на суда "Норд" и "Механик Михаил Погодин", тем более что на Украине сейчас тоже возбуждено уголовное дело по факту провокации, организованной (экс-президентом Петром – ред.) Порошенко перед выборами в рамках так называемого Керченского инцидента", - сказал РИА Новости Молохов.

По его мнению, незаконное задержание крымского сейнера "Норд" должно было быть обжаловано в Морском трибунале в Гамбурге. "Необходимо также провести Общественный трибунал по Керченскому инциденту, в ходе которого будет разоблачена предвыборная провокация Порошенко", - подчеркнул Молохов.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договорённостей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

В мае Госбюро расследований Украины на основании заявления бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело против бывшего президента Порошенко о госизмене. Портнов обвинил Порошенко в госзмене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года.