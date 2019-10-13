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РИА Новости

В Крыму оценили возможность передачи Украине задержанных кораблей

17:04 13.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли в порту Керчи
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Задержанные украинские корабли в порту Керчи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Три корабля Военно-морских сил Украины, задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы, теоретически могут быть возвращены украинской стороне как жест "доброй воли", например, в обмен на российские суда "Норд" и "Механик Михаил Погодин", заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что задержанные украинские корабли будут возвращены в ближайшее время. По его словам, переговоры на этот счет находятся на финальном этапе.
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"Корабли, как вещественные доказательства по российскому уголовному делу, по моему личному мнению как адвоката, теоретически можно было бы передать на ответственное хранение украинской стороне в качестве жеста доброй воли, например, в обмен на суда "Норд" и "Механик Михаил Погодин", тем более что на Украине сейчас тоже возбуждено уголовное дело по факту провокации, организованной (экс-президентом Петром – ред.) Порошенко перед выборами в рамках так называемого Керченского инцидента", - сказал РИА Новости Молохов.
По его мнению, незаконное задержание крымского сейнера "Норд" должно было быть обжаловано в Морском трибунале в Гамбурге. "Необходимо также провести Общественный трибунал по Керченскому инциденту, в ходе которого будет разоблачена предвыборная провокация Порошенко", - подчеркнул Молохов.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договорённостей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
В мае Госбюро расследований Украины на основании заявления бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело против бывшего президента Порошенко о госизмене. Портнов обвинил Порошенко в госзмене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года.
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода. Капитан Владимир Горбенко вернулся в Крым в начале февраля, его 10 месяцев удерживали на Украине. Арестованное судно "Норд" несколько раз пытались продать на Украине на электронных торгах, но они не состоялись. Танкер "Механик Погодин" с 10 августа оказался заблокирован в морском торговом порту Херсон, а попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата. Формальная причина — строительство судна в 2011 году финансировала компания "ВЭБ-лизинг", входящая в санкционные списки Украины, но при этом с того же 2011 года единственным владельцем и распорядителем судна неизменно являлась российская "В.Ф. Танкер" (с середины декабря 2018 года вошла в состав "Волжского пароходства"), которая осуществляет его коммерческую эксплуатацию по своему собственному усмотрению, сообщала судоходная компания.
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