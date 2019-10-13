Эр-Рияд обсуждает операцию Турции в Сирии с США и своими союзниками

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи с Сергеем Лавровым в Джидде. 10 сентября 2017

ЭР-РИЯД, 13 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия ведёт консультации с США и теми оппозиционными силами, которые поддерживает в Сирии по турецкой операции на северо-востоке страны, которую Эр-Рияд осуждает, заявил журналистам госминистр по иностранным делам Адель аль-Джубейр.

"Мы осуждаем турецкое вторжение, турецкую агрессию в отношении Сирии. Вчера была встреча министров иностранных дел ЛАГ, которые приняли заявление, осуждающее атаки и призвали Турцию вывести войска из Сирии. И также призвали международное сообщество взять ответствовать и обеспечить прекращение агрессии", - сказал он.

"Мы ведём тесные консультации со своими партнерами в Вашингтоне, также как и с теми силами, которые мы поддерживаем в Сирии и ищем лучший способ решить (ситуацию - ред.)", - добавил саудовский госминистр.

При этом он ушёл от ответа на вопрос, можно ли назвать действия США, которые вывели свои войска из этого района перед началом турецкой операции "предательством союзнических курдских сил": "Я бы это так не называл", - сказал аль-Джубейр.

"Я думаю, что США все еще работают со своими курдскими союзниками на северо-востоке сирии, но США сами определяют свою политику. Было бы самонадеянно с моей стороны говорить, что тот или иной подход является правильным или нет", - подчеркнул он.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.