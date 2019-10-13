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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп заявил, что работает с конгрессом над санкциями против Турции

16:44 13.10.2019 (обновлено: 17:06 13.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против Турции на фоне военной операции Анкары в Сирии против союзных США формирований SDF.
"Я работаю с (сенатором) Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, относительно того, чтобы наложить мощные санкции на Турцию. Министерство финансов готово начинать, может потребоваться дополнительный закон. По этому вопросу есть отличный консенсус. Турция попросила, чтобы этого не делали. Ждите!" - написал Трамп в Twiter.
Министр финансов Стивен Мнучин также заявил, что министерство готово "немедленно" ввести санкции в случае необходимости.
Ранее законопроекты о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии были внесены в обе палаты конгресса.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
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