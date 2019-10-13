Трамп заявил, что работает с конгрессом над санкциями против Турции

ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против Турции на фоне военной операции Анкары в Сирии против союзных США формирований SDF.
"Я работаю с (сенатором) Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, относительно того, чтобы наложить мощные санкции на Турцию. Министерство финансов готово начинать, может потребоваться дополнительный закон. По этому вопросу есть отличный консенсус. Турция попросила, чтобы этого не делали. Ждите!" - написал Трамп в Twiter.
Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019
Министр финансов Стивен Мнучин также заявил, что министерство готово "немедленно" ввести санкции в случае необходимости.
Ранее законопроекты о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии были внесены в обе палаты конгресса.