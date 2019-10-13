Продюсер участницы "Дома-2" прокомментировала инцидент на корпоративе

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Продюсер участницы телепроекта "Дом-2" Маргариты Овсянниковой Диана Бичарова прокомментировала инцидент с избиением девушки на корпоративе.

Бичарова отметила, что телезвезда намерена написать заявление в полицию, однако для этого необходимо установить личность нападавшей с помощью записи с камеры наблюдения.

"Мы ее (злоумышленницу. – Прим. ред.), к сожалению, не видели. Когда мы начали растаскивать все это дело, мы занялись Марго, у нее текла кровь", — отметила продюсер Овсянниковой в комментарии РЕН ТВ.

По словам Бичаровой, Овсянникова не была знакома с нападавшей.