Пять пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Состояние пяти пострадавших в ДТП в подмосковной Кашире, где погибли пять человек, оценивается как тяжелое, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Две легковых машины, одна из которых такси, столкнулись в лоб на трассе в подмосковной Кашире в ночь на воскресенье, погибли пять человек, в том числе ребенок. Также МЧС информировало о пяти пострадавших, не уточняя их состояние. Одной из столкнувшихся в лоб машин в подмосковной Кашире оказалось такси, согласно фото с места ДТП. Заведено уголовное дело.