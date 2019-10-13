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РИА Новости
Война в Сирии

Глава Пентагона заявил, что SDF хотят начать контратаку на Турцию

16:20 13.10.2019 (обновлено: 16:32 13.10.2019)
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявляет, что союзные США "Сирийские демократические силы" (SDF) хотят договориться с властями Сирии и российскими военными, чтобы иметь возможность контратаковать войска Турции на севере страны.
"В последние 24 часа мы также узнали, что... SDF ищут заключения своего рода сделки с сирийцами и русскими, чтобы контратаковать Турцию на севере (Сирии)", - сказал Эспер в эфире CBS.
Бронетранспортер Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, в Ракке, Сирия
Вчера, 10:45Радио Sputnik
СМИ: Турция захватила населенный пункт Сулук на северо-востоке Ракки
Он не уточнил, в чем может заключаться сделка и не привел подробностей.
Незадолго до начала турецкой операции в Сирии командующий курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF) Мазлум Абди не исключил возможность сотрудничества с президентом САР Башаром Асадом.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планировала еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМарк ЭсперМинистерство обороны СШАТурцияСирияСШАВ мире
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