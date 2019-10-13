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РИА Новости

Сын Байдена уйдет из правления инвестиционной компании, связанной с Китаем

16:19 13.10.2019 (обновлено: 16:20 13.10.2019)
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© Фото : Burisma GroupХантер Байден
Хантер Байден
© Фото : Burisma Group
Хантер Байден. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер Байден покидает правление управляющей компании частного фонда прямых инвестиций BHR, поддерживаемой государственными структурами Китая, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление, представленное его адвокатом Джорджем Мезайресом (George Mesires).
Согласно заявлению, Хантер Байден уйдет из управляющей компании частного инвестиционного фонда в конце месяца. Кроме того, он пообещал не работать на какие-либо иностранные компании или входить в их правление, если его отец Джо Байден будет избран президентом США в 2020 году.
"При администрации Байдена Хантер будет готов соблюдать все без исключения руководящие принципы и стандарты, которые президент Байден может ввести с целью разрешения конфликтов интересов или предотвращения возникновения таких конфликтов, в том числе любые ограничения, связанные с зарубежными бизнес интересами", - приводит агентство выдержку из заявления.
В заявлении также указано, что Хантер Байден и впредь не будет вовлекать его отца в свою предпринимательскую деятельность.
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9 октября, 21:20РИА Новости
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Ранее американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что хотел бы расследования Украиной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в компании Burisma. Кроме того, он сообщил, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая".
СМИ сообщали, что в 2013 году во время вице-президентства Джо Байдена Хантер сопровождал его во время визита в Пекин. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу для Джонатана Ли - главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR - со своим отцом. Как пишет The NewYorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов поставить под огонь критики вице-президента.
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