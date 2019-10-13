Диетологи раскрыли секрет "вечной молодости"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Итальянские эксперты уверены, что в сохранении молодости особую роль играет питание, пишет Итальянские эксперты уверены, что в сохранении молодости особую роль играет питание, пишет Lecco Notizie

Италия входит в число лидеров по продолжительности жизни. Мужчины в стране доживают в среднем до 81 года, а женщины до 85. Специалисты решили найти причину долголетия и здоровья итальянцев.

Оказалось, что жители этой средиземноморской страны особенно трепетно относятся к качеству еды. Их рацион богат белком, витаминами А и С, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Кроме того, жители Аппенин не злоупотребляют алкоголем, не курят, не пьют сладкую газировку и предпочитают готовить сами из местных продуктов.

Тем, кто не хочет столкнуться с преждевременным старением, диетологи советуют ввести в рацион не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса, что позволит сохранить достаточную мышечную массу. Кроме того, рекомендуется принимать в пищу молочные продукты, а также богатые фолиевой кислотой зелень и салат.