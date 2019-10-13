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РИА Новости

Диетологи раскрыли секрет "вечной молодости"

16:16 13.10.2019 (обновлено: 16:29 13.10.2019)
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CC0 / jill111 / Салат и овощи
Салат и овощи
CC0 / jill111 /
Салат и овощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Итальянские эксперты уверены, что в сохранении молодости особую роль играет питание, пишет Lecco Notizie.
Италия входит в число лидеров по продолжительности жизни. Мужчины в стране доживают в среднем до 81 года, а женщины до 85. Специалисты решили найти причину долголетия и здоровья итальянцев.
Оказалось, что жители этой средиземноморской страны особенно трепетно относятся к качеству еды. Их рацион богат белком, витаминами А и С, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Кроме того, жители Аппенин не злоупотребляют алкоголем, не курят, не пьют сладкую газировку и предпочитают готовить сами из местных продуктов.
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Тем, кто не хочет столкнуться с преждевременным старением, диетологи советуют ввести в рацион не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса, что позволит сохранить достаточную мышечную массу. Кроме того, рекомендуется принимать в пищу молочные продукты, а также богатые фолиевой кислотой зелень и салат.
Эксперты отметили, что не следует пропускать завтрак. С утра нужно пить свежевыжатый сок из красного грейпфрута и есть небольшую горсть орехов. Это позволит организму получить необходимый заряд витамина С, жирных кислот омега-3, кальция, антиоксидантов и минеральных солей.
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