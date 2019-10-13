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РИА Новости
Война в Сирии

США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии

16:05 13.10.2019 (обновлено: 22:53 13.10.2019)
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© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole PaeseАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. США выведут еще около тысячи военнослужащих из Сирии, заявил в эфире телеканала CBS глава Пентагона Марк Эспер.

"В последние 24 часа мы узнали, что (Турция), вероятно, намерена расширить атаки дальше к югу, чем планировалось, и к западу. <...> Мы можем оказаться между двумя наступающими армиями", — сказал Эспер.

По его словам, речь идет о "сознательном выводе" войск, поскольку это "ужасная ситуация", в которой американские военные не должны оказаться.
Эспер добавил, что союзные США "Сирийские демократические силы" (SDF) хотят договориться с властями Сирии и российскими военными, чтобы иметь возможность контратаковать войска Турции на севере страны.
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Однако глава Пентагона не уточнил, в чем заключается сделка.
Как сообщило гостелевидение Сирии, американские военные эвакуируют военную базу аль-Джалабийя на севере провинции Ракка.

Операция "Источник мира"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство"*.
Турецкий лидер назвал три основные цели операции: обезопасить южную границу от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых страна "не может бесконечно содержать".
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Вашингтон, в свою очередь, объявил о выводе войск.
В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну и другим приграничным сирийским городам. По последним данным, число террористов, убитых турецкими военными, достигло 490.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Анкаре необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииТурцияСирияСША
Популярные комментарии
Союзнички. Защитники. А как жареным запахло.... Но зато какие они благородные, надёжные, мужественные супермены в своих фильмах.
13 октября, 17:58
yyuriy.l.07
5600001
А какая разница выведут всех... раз пошла такая пьянка... И ещё раз всем докажут какие они союзники и защитники... тоесть никакие
13 октября, 17:02
Пересмешник .
232001018
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