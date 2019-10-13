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РИА Новости

Украинские военные стянули технику в район разведения сил, заявили в ДНР

15:57 13.10.2019 (обновлено: 17:01 13.10.2019)
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© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Украинские силовики перебросили технику в район разведения сил у населенного пункта Петровское, сообщили в Народной милиции самопровозглашенной ДНР.
Ранее стороны конфликта согласовали на 9 октября разведение сил на двух пилотных участках. Представители ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
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"Так, в районе Богдановки отмечено скрытное размещение двух БТР-70, одной БРДМ, а также двух грузовиков "Урал", осуществляющих подвоз личного состава, имущества и боеприпасов", — заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Наблюдатели ОБСЕ попытались зафиксировать действия украинских силовиков, но военные обстреляли беспилотник миссии, вынудив наблюдателей покинуть опасную зону.
Кроме того, силовики стали чаще применять средства мобильной группы радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов управления БПЛА наблюдателей ОБСЕ.
"Особую обеспокоенность у нас вызывает прибытие в указанный район снайперской группы противника, что создает угрозу для патрулей СММ ОБСЕ", — сказал представитель ведомства.
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Вооруженный конфликт на востоке УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРЛНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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Доиграются. Европа закроет глаза, а Россия даст добро на новое наступление ЛДНР и останавливать их в этот раз уже не будет. И только один Бог знает где остановятся войска ЛДНР. Если власти Украины насчитывают на то что ВСУ будут так же рьяно воевать, то пусть вспомнят итоги недавнего прошлого. А надежды на нацбаты будет не много. Они лишь с мирным населением воевать могут, да перед камерами позировать.
13 октября, 18:57
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