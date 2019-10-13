Украинские военные стянули технику в район разведения сил, заявили в ДНР

Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины

© AP Photo / Efrem Lukatsky Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины

ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Украинские силовики перебросили технику в район разведения сил у населенного пункта Петровское, сообщили в Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Ранее стороны конфликта согласовали на 9 октября разведение сил на двух пилотных участках. Представители ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.

"Так, в районе Богдановки отмечено скрытное размещение двух БТР-70, одной БРДМ, а также двух грузовиков "Урал", осуществляющих подвоз личного состава, имущества и боеприпасов", — заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

Наблюдатели ОБСЕ попытались зафиксировать действия украинских силовиков, но военные обстреляли беспилотник миссии, вынудив наблюдателей покинуть опасную зону.

Кроме того, силовики стали чаще применять средства мобильной группы радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов управления БПЛА наблюдателей ОБСЕ.