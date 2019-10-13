В Роспотребнадзоре после поручения Путина сократилось число нормативов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт - РИА Новости. Количество нормативных актов в Роспотребнадзоре после поручения президента России Владимира Путина, данного во время послания к федеральному собранию, сократилось в 40 раз, сказала глава ведомства Анна Попова.

"Сокращение количества нормативных актов в 40 раз", - сказала Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

В этом году во время послания федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращать количество различных документов, которые не менялись ещё "с советских времён", и оставлять только те, которые "отвечают современным требованиям". На этой неделе глава государства провёл совещание в Кремле, чтобы узнать у министров, как идёт ликвидация устаревших постановлений.

Как отметил в интервью программе вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, таких устаревших документов "было много".

"Не время нам говорить, что там было одиозного или глупого. Надо смотреть в будущее и, как говорится, сейчас вести речь о том, чем мы заменим всё это", - сказал Чуйченко.