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РИА Новости

В Роспотребнадзоре после поручения Путина сократилось число нормативов

15:41 13.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ДаничевЭмблема Роспотребнадзора
Эмблема Роспотребнадзора
© РИА Новости / Алексей Даничев
Эмблема Роспотребнадзора. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт - РИА Новости. Количество нормативных актов в Роспотребнадзоре после поручения президента России Владимира Путина, данного во время послания к федеральному собранию, сократилось в 40 раз, сказала глава ведомства Анна Попова.
"Сокращение количества нормативных актов в 40 раз", - сказала Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
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В этом году во время послания федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращать количество различных документов, которые не менялись ещё "с советских времён", и оставлять только те, которые "отвечают современным требованиям". На этой неделе глава государства провёл совещание в Кремле, чтобы узнать у министров, как идёт ликвидация устаревших постановлений.
Как отметил в интервью программе вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, таких устаревших документов "было много".
"Не время нам говорить, что там было одиозного или глупого. Надо смотреть в будущее и, как говорится, сейчас вести речь о том, чем мы заменим всё это", - сказал Чуйченко.
В ходе совещания в Кремле было отмечено, что все эти ненужные документы тормозят экономический рост. Путин также потребовал исключить дублирование полномочий различных органов.
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Анна ПоповаРоспотребнадзорВладимир ПутинРоссияОбщество
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