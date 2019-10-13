МИД Украины направил ноту протеста Турции из-за визита крымских депутатов

"Так называемая прокуратура "АР Крым", на самом деле ничего общего не имеющая к нашему полуострову, явно недорабатывает. Мы были в Стамбуле, а не в Анкаре, но в следующий раз обязательно посетим и Анкару. Очень надеюсь на то, что все эти абсурдные "уголовные дела" в отношении меня скоро уйдут в историю. Это позор для правовой системы и работы надзорного органа", — заявила РИА Новости Поклонская.