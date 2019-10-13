МИД Украины направил ноту протеста Турции из-за визита крымских депутатов

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило Турции ноту протеста и вызвало посла республики из-за визита российской делегации, в которую входили депутаты Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.
"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Посла Турции на Украине пригласили в МИД", — пишет издание "Европейская правда".
Ранее прокуратура "Автономной Республики Крым" (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией) заявила, что даст оценку визиту Поклонской и Бальбека в Турцию.
"Так называемая прокуратура "АР Крым", на самом деле ничего общего не имеющая к нашему полуострову, явно недорабатывает. Мы были в Стамбуле, а не в Анкаре, но в следующий раз обязательно посетим и Анкару. Очень надеюсь на то, что все эти абсурдные "уголовные дела" в отношении меня скоро уйдут в историю. Это позор для правовой системы и работы надзорного органа", — заявила РИА Новости Поклонская.
Депутат Руслан Бальбек, в свою очередь, заметил, что "так называемая прокуратура" выносит вердикты скорее для самоуспокоения и оправдания государственных ассигнований.