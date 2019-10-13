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РИА Новости

МИД Украины направил ноту протеста Турции из-за визита крымских депутатов

15:36 13.10.2019 (обновлено: 16:00 13.10.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Министерства иностранных дел в Киеве
Здание Министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило Турции ноту протеста и вызвало посла республики из-за визита российской делегации, в которую входили депутаты Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Посла Турции на Украине пригласили в МИД", — пишет издание "Европейская правда".

Ранее прокуратура "Автономной Республики Крым" (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией) заявила, что даст оценку визиту Поклонской и Бальбека в Турцию.

"Так называемая прокуратура "АР Крым", на самом деле ничего общего не имеющая к нашему полуострову, явно недорабатывает. Мы были в Стамбуле, а не в Анкаре, но в следующий раз обязательно посетим и Анкару. Очень надеюсь на то, что все эти абсурдные "уголовные дела" в отношении меня скоро уйдут в историю. Это позор для правовой системы и работы надзорного органа", — заявила РИА Новости Поклонская.

Депутат Руслан Бальбек, в свою очередь, заметил, что "так называемая прокуратура" выносит вердикты скорее для самоуспокоения и оправдания государственных ассигнований.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время пленарного заседание Госдумы РФ в Москве. 20 марта 2019
Вчера, 14:38РИА Новости
Поклонская заявила, что в Турции не возникло вопросов о статусе Крыма
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Руслан БальбекНаталья ПоклонскаяТурцияКрымРоссияУкраинаВ мире
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