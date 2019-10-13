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РИА Новости

Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию

15:33 13.10.2019 (обновлено: 15:34 13.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
Ранее прокуратура так называемой Автономной республики Крым (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ) заявила, что даст оценку визиту Поклонской и Бальбека в Турцию, в рамках которого состоялся прием на высшем государственном уровне. В частности, в ведомстве отметили, что депутаты в составе официальной делегации РФ посетили Анкару.
"Так называемая "прокуратура АРКрым", на самом деле ничего общего не имеющая к нашему полуострову, явно недорабатывает. Мы были в Стамбуле, а не в Анкаре, но в следующий раз обязательно посетим и Анкару. Очень надеюсь на то, что все эти абсурдные "уголовные дела" в отношении меня скоро уйдут в историю. Это позор для правовой системы и работы надзорного органа", - сказала РИА Новости Поклонская.
Она выразила надежду, что при новой власти на Украине придет "отрезвление от длительного запоя радикализма" и настанет время перемен к лучшему.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время пленарного заседание Госдумы РФ в Москве. 20 марта 2019
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Депутат Руслан Бальбек заметил, что "так называемая прокуратура" выносит вердикты скорее для самоуспокоения и для оправдания государственных ассигнований.
"Думаю, что "так называемая" прокуратура Автономной республики Крым способна выносить лишь "так называемые" решения, которые не повлияют ни на мою работу и вообще ни на что. И жизнь на планете не остановится. Это ведомство находится в каком-то информационном вакууме - услышали звон, но не знают, в каком городе он. Вот что по-настоящему развито у них - так это оперативность бумаготворчества", - заявил Бальбек РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
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Руслан БальбекНаталья ПоклонскаяКрымПолитика
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